В Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку, которая провалилась в заброшенный погреб

Спасатели Центра защиты населения вытащили ротвейлера, который провалился в заброшенный погреб на пустыре в микрорайоне Рудник им. III Интернационала. Тагильчанка вышла на прогулку со своим ротвейлером, но собака неожиданно провалилась в яму, покрытую снегом. Самостоятельно женщина не смогла достать собаку, поэтому она обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу, которая передала сигнал сотрудникам Центра защиты населения. Спасатели оперативно выехали на место и вызволили собаку из «ловушки». Животное не пострадало.