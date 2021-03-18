Происшествия

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку, которая провалилась в заброшенный погреб

18.03.2021 18:03
В Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку, которая провалилась в заброшенный погреб

Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила / [НТ] Нижний Тагил / Ротвейлер провалился в яму

Спасатели Центра защиты населения вытащили ротвейлера, который провалился в заброшенный погреб на пустыре в микрорайоне Рудник им. III Интернационала.  Тагильчанка вышла на прогулку со своим ротвейлером, но собака неожиданно провалилась в яму, покрытую снегом. Самостоятельно женщина не смогла достать собаку, поэтому она обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу, которая передала сигнал сотрудникам Центра защиты населения. Спасатели оперативно выехали на место и вызволили собаку из «ловушки». Животное не пострадало.

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