В Нижнем Тагиле спасатели вытащили провалившуюся под лёд на пруду собаку (ВИДЕО) 

Спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила вытащили тонувшую в Тагильском пруду бездомную собаку. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы, пёс играл с ребятами на берегу, после чего выбежал на тонкий лёд и провалился под воду.

«Сегодня из двора по улице Горошникова выбежал пёс. Оказалось, он бездомный и прибежал за ребятами, которые живут в этом же дворе. Выбежал на лёд, а лёд ведь ещё непрочный, вот и провалился в 10 метрах от берега. Собралось много народу, все пытались что-то сделать, но ни у кого ничего не получалось, решили позвонить в службу спасения. Они довольно быстро приехали и на глазах у ребятишек, у всех спасли собачку. Оказалось, что у него умер хозяин, он живёт во дворе по улице Горошникова», — рассказала тагильчанка.