В Нижнем Тагиле спасатели провели рейд на опасных водоёмах

Нижнетагильские спасатели провели профилактический рейд на местных водоёмах, которые, напомним, все до единого не пригодны для купания. В их числе и река Тагил, куда заглянули спасатели.

Особой популярностью у детей и подростков пользуется участок возле горы Шихан. И сегодня там дети 12 лет прыгали с камней посреди реки, на противоположной стороне без присмотра купались два 10-летних мальчика, а на берегу можно было встретить отдыхающих, которые распивали алкоголь. Спасатели давали им памятки, где написано о том, как вести себя на воде, что делать, если тонет человек и как оказать первую помощь при утоплении, а также предупредили взрослых, чтобы тщательнее смотрели за детьми. Однако не все отнеслись к предупреждениям серьёзно: кто-то выбрасывал листовку, кто-то выходил из воды лишь на время, дожидаясь ухода спасателей.

По словам начальника поисково-спасательной станции (ПСС) Владимира Александренко, здесь часто тонут дети и подростки, а всё потому что не видят дна, обрывы здесь резкие, а максимальная глубина достигает 7 метров.

Не менее опасным спасатели считают водоём на карьере «Чёрные пески», где в прошлом году утонул 17-летний подросток. Вода здесь хоть и чистая, однако на берегу всегда много мусора, а глубину водолазы так и не смогли измерить, не хватило 22-х метровой страховки, чтобы опуститься на дно.

Детей на карьере также оказалось много, по берегу бегали совсем малыши. Спасатели напомнили родителям и всем отдыхающим, что нужно быть аккуратнее в неизвестном месте и внимательно следить за детьми. После они установили знак «купание запрещено».

Вместе со спасателями в профилактическом рейде участвовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, представители горадминистрации. Все вместе они регулярно выезжают на места большого скопления людей и предупреждают людей их об опасности. Несмотря на то, что большинство отдыхающих относятся к листовкам и предупреждениям несерьёзно и часто отмахиваются, профилактика необходима, отмечают спасатели, даже если она спасёт одного-единственного человека.

Ранее агентство новостей «Между строк» подготовило материал с шокирующими историями от спасателей, реальными трагедиями, которые произошли на тагильских водоёмах.