В Нижнем Тагиле спасатели прогнали с тонкого льда пруда мужчину с коляской и велосипедистов (ВИДЕО)

Сегодня, 1 апреля, около 13:00 дежурившие на Тагильском пруду спасатели-водолазы заметили на льду мужчину с коляской, который двигался со стороны ГГМ. Как рассказал АН «Между строк» начальник спасательной станции Центра защиты населения Нижнего Тагила Владимир Александренко, в бинокль он увидел, что в коляске находится маленький ребёнок.

«Я попробовал сначала предупредить его по громкоговорителю, но мужчина не отреагировал. Тогда я сел в машину, подъехал к пристани и снова по громкой связи начал его просить вернуться на берег. А тот уже метров на 200 отошёл. Коляску катит, а у той колёсики уже проваливаются в снег. Ладно, развернулся, пошёл к берегу. А сейчас уже не в каждом месте можно выйти, поскольку лёд уже основательно подтаял. А когда он вышел, начал возмущаться, что лёд ещё толстый и ходить по нему безопасно. В середине пруда, может, он ещё и крепкий, но ближе к берегу гораздо тоньше», — говорит спасатель.

Чуть позже Александренко заметил в районе набережной двух велосипедистов, которые ехали в сторону цирка. Спасатель через громкоговоритель сделал им замечание, и те вернулись на берег.