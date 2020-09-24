В Нижнем Тагиле спасатели после ДТП извлекли зажатого в салоне автомобиля пассажира

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу днём 24 сентября автомобиль Lada Largus врезался в электроопору. Пострадал пассажир легковушки — его зажало в салоне машины.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент произошёл примерно в 16:25 возле дома № 1 по улице Фестивальной. 24-летний водитель Lada не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. По предварительным данным, авария произошла из-за превышения скорости.

Из-за деформирования кузова спасателям Центра защиты населения пришлось извлекать пострадавшего при помощи специального оборудования. Мужчину госпитализировали в ЦГБ № 4 с различными травмами. Сам водитель в аварии не пострадал.