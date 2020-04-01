В Нижнем Тагиле спасатели освободили женщину, которую двухлетняя дочь заперла на балконе 7-го этажа

В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения помогли молодой маме, которая оказалась заперта на балконе своей квартиры на 7-м этаже. Инцидент произошёл сегодня, 1 апреля, в доме № 195 по улице Киевской около 14:30. По словам очевидцев, женщина вышла на балкон, а в это время её двухлетняя дочь захлопнула дверь и легла спать. Прибывшая на место спасательная бригада приняла решение не взламывать входную дверь, а проникнуть на балкон с помощью альпинистского снаряжения через смежную площадку. После этого спасатели отжали дверь балкона и впустили женщину в квартиру.