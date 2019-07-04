В Нижнем Тагиле спасатели освободили собаку, зажатую плитой

Спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила помогли бездомной собаке, которая не смогла выбраться из-под бетонной плиты. Инцидент произошёл сегодня утром возле дома № 20 по улице Щорса. Как рассказали АН «Между строк» спасатели, около 10 часов утра к ним поступило сообщение от жителей дома, что под окнами под плитой воет и скулит собака.

«Прибыв на место мы увидели, что дворняга каким-то образом залезла под бетонную плиту, но выбраться уже не смогла, - поясняют спасатели. – С помощью специнструмента мы приподняли плиту, и собака тут же убежала, повиляв нам хвостом. Жительница дома, которая нас вызвала, рассказала, что недавно эта дворняжка родила, но щенки у неё спрятаны где-то в другом месте. Возможно, раньше здесь у неё было место лёжки, где она пряталась от холода».