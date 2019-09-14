В Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали из пожара 40 человек

Пожар в двухэтажном доме на улице Балакинская произошёл вечером 13 сентября. Спасатели газодымозащитной службы эвакуировали по лестничным маршам 40 жителей дома, никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20:30. В квартире на втором этаже горели стены, перекрытия и домашнее имущество. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 20:45. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22:01.