В Нижнем Тагиле сожгли два автомобиля

9 ноября в 05:09 поступило сообщение о пожаре у дома № 19 по улице Фрунзе. Горели два автомобиля — ВАЗ-2112 и LADA Largus. В результате пожара у автомобиля ВАЗ-2112 сгорели моторный отсек и салон. LADA Largus пострадала меньше. У неё повреждено правое переднее колесо, правое переднее крыло, передний бампер и моторный отсек. По факту пожара ведётся проверка.

«Обе машины были припаркованы у дома на расстоянии около ста метров друг от друга, а загорелись практически одновременно. И обе — с правого переднего колеса. Эти факты дают основание дознавателям МЧС предположить, что причиной происшествия стал поджог», — уточнили в ведомстве.