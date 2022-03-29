В Нижнем Тагиле сотрудников «Уралвагонзавода» принудительно отправляют на 2/3, но на предприятии не связывают это с экономическим кризисом

В Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех») сотрудников вагоносборочного производства отправляют в вынужденные отпуска с сохранением части заработной платы. Об этом журналисту АН «Между строк» рассказали на предприятии. При этом в пресс-службе УВЗ уточнили, что производство работает в штатном режиме и обеспечено заказами до конца текущего года, а по ряду продукции и до конца 2024 года. Однако, по мнению некоторых рядовых сотрудников предприятия, «Уралвагонзавод» испытывает экономический кризис.

«Отсутствуют роликовые подшипники для сборки усиленной тележки подвижного состава и ферросплавы, применяемые в плавке металла. Также объявлено, что УВЗ сработал в убыток — 7 миллиардов рублей. Тем самым намекают рабочим на то, чтобы не ждали поощрительной ежегодной выплаты», — рассказал порталу Е1.RU активист Александр Иванов, выступающий за права работников завода.

Как заявили АН «Между строк» в пресс-службе градообразующего предприятия, все социальные обязательства перед сотрудниками выполняются.

«В соответствии с заключёнными контрактами проводится переналадка конвейера для производства необходимой номенклатуры подвижного состава, в связи с чем незначительная часть работников вагоносборочного производства отправлена в краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда. В изготовлении вагонов предприятие использует материалы и комплектующие исключительно российских поставщиков», — прокомментировали ситуацию на «Уралвагонзаводе».

Напомним, в середине марта «Уралвагонзавод» попал в обновлённый санкционный список Евросоюза. Под санкциями подразумевались «строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности».