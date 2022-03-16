«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Евросоюза

«Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») попал в обновлённый санкционный список Евросоюза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС. В новый пакет санкций, кроме пятнадцати бизнесменов, медиаменеджеров и директоров российских компаний, попали девять предприятий, включая УВЗ.

Санкции подразумевают «строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности».

Одно из градообразующих предприятий Нижнего Тагила выпускает танки Т-72Б3М, «Прорыв» и «Армата», а также различные модели трамваев.

Ранее «Уралвагонзавод» попал под санкции Великобритании и США. Тогда на УВЗ ответили, что санкции не окажут существенного влияния на работу завода.