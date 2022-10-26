В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 65-летнего пенсионера, который ограбил женщину в ответ на хамство

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали грабителя, который вырвал из рук 38-летней женщины вещи за то, что она ответила ему грубостью на предложение помочь. Всё произошло около двух часов ночи на Ленинградском проспекте, когда потерпевшая возвращалась домой из гостей. Она сразу же обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

«События произошли в середине сентября. Тогда тагильчанка возвращалась домой из гостей. Она уже подходила к своему дому на Ленинградском проспекте, когда неизвестный грубо толкнул её и вырвал находившийся в руках пакет, в котором лежали туфли, сумка-клатч, мобильный телефон и ключи от квартиры», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Грабителем оказался 65-летний житель Екатеринбурга, который приехал в Нижний Тагил к знакомому и выпил за встречу. По словам мужчины, ночью он решил прогуляться и на улице заметил одиноко идущую женщину. В какой-то момент она оступилась, мужчина хотел ей помочь, но в ответ услышал оскорбления, после чего решил отомстить.

В ходе розыскных мероприятий была изъята запись с камеры видеонаблюдения, установленной в районе инцидента, на которую и попал нападавший. Подозреваемый признался в совершённом преступлении и полностью возместил причинённый потерпевшей материальный ущерб в размере 22 тысячи рублей. По словам задержанного, из пакета он забрал только телефон, остальные вещи просто разбросал. Позже мужчина признался, что телефон он тоже выбросил.

Ранее, в 1980-х годах, екатеринбуржец привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На сегодняшний день он юридически не судим. Его задержали по месту жительства и доставили в Нижний Тагил для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый с применением насилия», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.