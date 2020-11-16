В Нижнем Тагиле сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, сообщившего о минировании здания скорой помощи

Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина, который 14 ноября позвонил по линии 112 и сообщил о минировании здания скорой помощи по улице Октябрьской Революции. По указанному адресу незамедлительно прибыли группа немедленного реагирования, руководители МУ МВД «Нижнетагильское» и отделов полиции № 16 и 18. На месте происшествия в составе следственно-оперативной группы работали сотрудники патрульно-постовой службы, бойцы Росгвардии и представители надзорных правоохранительных органов. На момент вызова в помещении находилось восемь сотрудников, которых пришлось эвакуировать. После осмотра помещений подозрительных предметов обнаружено не было.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 18 совместно с коллегами из ФСБ проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности мужчины. Злоумышленником оказался 38-летний уроженец города Верхняя Салда, проживающий в Нижнем Тагиле с 2017 года. Ранее он неоднократно судим за кражи, грабежи, угон и уклонение от административного надзора. Из исправительной колонии в последний раз гражданин освободился в 2016 году, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последнее время был трудоустроен. Подозреваемого, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, полицейские задержали в собственной квартире. Там же был обнаружен сотовый телефон, при помощи которого был совершён ложный звонок. Пояснить причину такого поступка мужчина так и не смог», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.