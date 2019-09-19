В Нижнем Тагиле сотрудники полиции уничтожили 2,5 килограмма наркотиков

В Нижнем Тагиле правоохранители уничтожили 2,5 килограмма наркотиков: почти полкило синтетических наркотических средств, около 1300 граммов героина и порядка 750 граммов наркотиков растительного происхождения. А также стеклянные и пластиковые бутылки, курительные трубки и шприцы, сообщают в пресс-групе МУ МВД «Нижнетагильское». Все наркотики были вещественным доказательством к уголовным делам, по которым проходило 48 человек. Сейчас эти уголовные дела уже рассмотрены.

«Только за полгода выявлено и поставлено на учёт 450 преступлений, возбуждено 261 уголовное дело, связанное со сбытом наркотических средств. За 6 месяцев в преступной деятельности изобличено 199 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Из незаконного оборота сотрудниками ОВД изъято более 3,5 килограмма запрещённых веществ», — рассказал председатель общественного совета МУ МВД России «Нижнетагильское» Алексей Шалагинов.