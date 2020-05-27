В Нижнем Тагиле сотрудники полиции по камерам отследили 35-летнего вора (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции отследили по камерам видеонаблюдения место жительства мужчины, укравшего велосипед. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Инцидент произошёл 19 мая. В полицию с заявлением о пропаже двухколёсного транспорта обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что вечером оставил велосипед буквально на 10 минут, когда зашёл в магазин по улице Пархоменко, чтобы забрать заказанный ранее товар. Выйдя из магазина, он обнаружил, что велосипед пропал, и тут же сообщил об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска, проверяя записи камер наружного наблюдения, заметили мужчину в жёлтой толстовке, который ехал на похищенном велосипеде неподалёку от пересечения улиц Пархоменко и Газетной, после чего свернул во двор. Ещё на одной записи этот же мужчина вместе с девушкой направляется в том же направлении.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что подозреваемый проживает в этом дворе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на 35-летнего тагильчанина.

«Ранее не судимый и нигде не работающий мужчина признался, что не устоял перед соблазном забрать оставленный без присмотра велосипед и решил сам на нём передвигаться. Украденное похититель хранил в подъезде под лестницей, где его и обнаружили сотрудники полиции. Транспорт изъят и возвращён владельцу. В квартире сотрудники полиции обнаружили ту самую толстовку, в которой похититель "засветился" под камерами», — добавили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции рекомендуют любителям велопрогулок не оставлять велосипед без присмотра в подъездах домов или на улице рядом с магазинами и торговыми центрами, не доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям, оставлять транспортное средство в зоне охвата видеокамер, пристёгивать велосипед к ограждению, а в случае кражи незамедлительно сообщать о произошедшем в полицию.