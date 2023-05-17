В Нижнем Тагиле сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу миллиона рублей (ВИДЕО)

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» оперативно раскрыли кражу денег, совершённую 12 мая в офисном помещении торговой компании.

«Сообщение в полицию поступило от директора предприятия около 6 утра. Следственно-оперативная группа установила, что около 02:00 ночи неизвестный мужчина незаконно проник на территорию предприятия по Черноисточинскому шоссе, где расположено административное здание. Сначала выбил пластиковый элемент входной группы, после чего пробрался к помещению кассы и аналогичным способом проник в кабинет, где находился сейф. Металлический ящик подозреваемый вскрыл монтировкой, которую позже оставил на месте преступления, унося в руках увесистую коробку с наличностью», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Всего было похищено 1,2 млн рублей. Камеры видеонаблюдения, установленные в помещении офиса и на территории предприятия, зафиксировали передвижения злоумышленника. Сотрудники полиции считают, что мужчина тщательно готовился к совершению преступления: на нём были чёрная трикотажная маска, перчатки. Сыщики уголовного розыска были уверены, что к преступлению причастен человек, ранее уже судимый за аналогичные преступления, поэтому незамедлительно организовали проверку таких лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение попал 40-летний житель ГГМ, имеющий пять судимостей за кражи, совершённые подобным образом. В последний раз его осудили в 2016 году по ч. 2 ст. 158 УК РФ, наказание он отбывал в исправительной колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно в 2019 году.

Задержанный мужчина во время беседы с оперативниками признался в совершённом преступлении и добровольно выдал похищенные деньги: он разложил наличность несколькими партиями в разных местах в квартире. При осмотре жилого помещения сотрудники полиции изъяли 900 тысяч рублей, остальные деньги мужчина, по его признанию, успел проиграть в азартные игры.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Также установлена причастность мужчины ещё к двум преступлениям, по которым ранее в полицию поступили заявления. В феврале ночью подозреваемый проник в офис частного предприятия на улице Краснознамённой и украл 10 тысяч рублей, а в марте из специализированного магазина на улице Горбуновской похитил бензопилы на сумму около 95 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовных дел продолжается.