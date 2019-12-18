В Нижнем Тагиле сотрудники почты отравились неустановленным веществом при разборке посылок

Сотрудники почтового отделения № 7 на улице Окунева получили отравление неизвестным веществом. По словам источника АН «Между строк», почтальоны пришли в складское помещение, где хранятся пришедшие посылки, и через некоторое время трое из них почувствовали недомогание и резь в глазах. Инцидент произошёл 17 декабря. На место были вызваны сотрудники полиции, МЧС.

«С 17 декабря работа отделения была временно приостановлена до выяснения обстоятельств и причин отравления коллектива сотрудников. В настоящее время получено экспертное заключение Роспотребнадзора о безопасности дальнейшей эксплуатации помещения. Сотрудники данного отделения получили необходимую медицинскую помощь и вернутся к работе 20 декабря. Почтовое отделение 622007 с 19 декабря возобновит свою работу в ограниченном режиме: будет осуществляться выдача письменной корреспонденции и посылок. С 20 декабря отделение начнёт работать в штатном режиме», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УФПС Свердловской области.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту проводится проверка, санитарные медики устанавливают причину отравления.