В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС помогли пенсионерке, которая 40 минут пролежала на тротуаре 

Накануне в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появились фотографии трёх сотрудников МЧС, которые стоят возле сидящей на тротуаре около цирка пожилой женщины. Как пояснили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, бабушку заметили спасатели дежурного караула 11-й пожарной части Максим Праведников, Евгений Свидерский и Фёдор Туманов, которые возвращались с вызова. Увидев сидящую на тротуаре бабушку, они решили остановиться и помочь.

«Как оказалось, бабушка поскользнулась и повредила ногу, не могла самостоятельно встать», — пояснили в МЧС.

По словам пенсионерки, она пролежала на тротуаре около 40 минут и за это время никто не остановился, чтобы ей помочь.

Спасатели вызвали скорую помощь, а пока ждали медиков, напоили пострадавшую горячим чаем.