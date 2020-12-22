В Нижнем Тагиле сотрудники гипермаркета «Лента» задержали вора, находящегося в розыске

В Нижнем Тагиле сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи в гипермаркете «Лента» на Свердловском шоссе.

По данным АН «Между строк», 21 декабря около девяти часов вечера мужчина пытался вынести продукты питания и средства личной гигиены, но был задержан сотрудниками магазина.

«В Центр оперативного управления Нижнетагильского ОВО поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта — гипермаркета “Лента”. Для задержания выехала группа росгвардейцев. На месте происшествия был задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в хищении товара на сумму свыше 16 000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд группы задержания вызвал следственно-оперативную группу отдела полиции № 16. При проверке баз данных сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и незаконное хранение наркотиков.

«В октябре текущего года в отношении мужчины уже было возбуждено уголовное дело за совершение кражи. После чего на протяжении 2,5 месяцев подозреваемый скрывался от следствия и был объявлен в оперативный розыск», — уточнили в Росгвардии.

Злоумышленник доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. От потерпевшей стороны по факту кражи поступило заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.