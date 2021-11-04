В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД за сутки поймали двух пьяных водителей 

Накануне в Нижнем Тагиле во время рейда «Безопасная дорога» сотрудники ГИБДД проверили 420 машин и выявили восемь грубых нарушений ПДД. Рейд в разных районах города проводится в праздничные дни и продлится до 7 ноября.

В первый день рейда госавтоинспекторы поймали двух водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, и одного автолюбителя, который отказался от прохождения медосвидетельствования. Ещё пятеро тагильчан управляли авто без водительского удостоверения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения запрещено. За него предусмотрено административное наказание по ст. 12.8 КоАП РФ: штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

А для тех, кто управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не впервые, предусмотрена и уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Водителям, не имеющим водительского удостоверения, за управление автомобилем, за исключением учебной езды, согласно ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.