В Нижнем Тагиле в праздничные дни ГИБДД будет ловить пьяных и лишённых прав водителей

С 3 по 7 ноября сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила проведут рейд «Безопасная дорога» по выявление водителей — нарушителей ПДД, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

В рамках профилактического мероприятия сотрудники ведомства будут выявлять нарушителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения или не имеют водительских прав. Проверка автомобилей пройдёт во всех районах города, а также в Горноуральском городском округе.

Если вы стали свидетелем вышеперечисленных нарушений, Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (3435) 47-70-01.