В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД за один день выявили пятерых байкеров без прав и двоих нетрезвых водителей легковушек

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в ходе оперативно-профилактического мероприятия, прошедшего 29 августа, выявили на дорогах города пятерых мотоциклистов, не имеющих прав категории «А» и двоих нетрезвых водителей легковых автомобилей.

Примечательно, что оба автолюбителя, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, оказались «рецидивистами». В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение одного года.