В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД в ручном режиме перевоспитывают нарушителей ПДД 

Сегодня в Нижнем Тагиле инспекторы ДПС устроили облаву на нарушителей ПДД на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского.

Напомним, после установки на этом участке знака 5.15.1 «Направления движения по полосам» со стороны Нижнетагильского строительного колледжа автомобилям запрещается поворачивать налево на улицу Циолковского с трамвайных путей. Однако некоторые водители оказались не готовы руководствоваться новой схемой и продолжают поворачивать по привычке, нарушая требования знака.

«Сегодня в утреннее время сотрудники ГИБДД осуществляли профилактическую работу с водителями на данном участке дороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Одним из главных направлений деятельности Госавтоинспекции является профилактика. Напомним, что совсем недавно на этом перекрёстке были внесены изменения в организацию движения», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, после обращения общественников «Тагил без ям» в мэрию на перекрёстке проспекта Мира и улицы Ленина были внесены изменения. Они считают, что новая схема поможет разгрузить поток машин на дороге и избежать нарушителей ПДД.