В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД поймали 43 водителей с тонированными стёклами в машинах

Сотрудники Госавтоинспекции 17 февраля провели рейдовое мероприятие, в ходе которого зафиксировали 43 нарушения, связанных с тонированием стёкол в автомобилях. По данным отдела пропаганды ГИБДД, 24 автомобилиста ликвидировали нарушение на месте, ещё 19 тагильчан получили штрафы и требования об устранении нарушения.

«В последнее время стали распространены факты, когда плёнка наносится и на лобовое стекло автомобиля. Данные покрытия приводят к снижению обзора с места водителя, что значительно влияет на повышение рисков совершения ДТП. Кроме того, автомобили с “затонированными” стёклами могут использоваться для совершения противоправных действий и преступлений, а также для перевозки оружия, боеприпасов, наркотических средств, поскольку сотрудники ДПС при надзоре за дорожным движением, не имеют возможности видеть, что происходит в салоне такого автомобиля», — рассказали в ГИБДД.