В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ пресекли нелегальный похоронный бизнес мусульманского проповедника

В Нижнем Тагиле сотрудники УФСБ России по Свердловской области пресекли нелегальный бизнес имам-хатыба местной мусульманской религиозной организации «Махалля» Фаниса Галиева. Об этом сообщают «Вести Урал».

Оперативники изъяли из личного кабинета имама 23 книги, которые признаны в России экстремистскими. По данным сотрудников силовых структур, имам-хатыб хранил запрещённую литературу с целью распространения среди прихожан. Кроме того, им был организован нелегальный похоронный бизнес, который юридически никак не был оформлен. Деньги Галеев присваивал себе, при этом омовение покойников совершалось прямо в мечети, что вызывало недовольство верующих. После вмешательства сотрудников ФСБ он был привлечён к административной ответственности, а по решению Центрального духовного управления мусульман России его отстранили от должности имам-хатыба нижнетагильской мечети.