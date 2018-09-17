Происшествия

В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем (ВИДЕО)

17.09.2018 12:54
В Нижнем Тагиле сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем (ВИДЕО)

Накануне вечером жители центральной части Нижнего Тагила стали свидетелями погони экипажей ДПС за белым Volkswagen Polo. Предполагаемого нарушителя удалось остановить на пересечении улиц Карла Маркса и Мира, где иномарка попала в ДТП. На видеозаписи видно, как несколько полицейских автомобилей окружили Volkswagen, а инспекторы ДПС вытаскивают нарушителя из машины и приказывают положить руки за голову. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», инспекторы ДПС попытались остановить для проверки Volkswagen Polo в районе перекрёстка Грибоедова — Серова, но водитель не выполнил законных требований сотрудников полиции и на высокой скорости попытался скрыться.

«В ходе преследования нарушителя на его задержание были ориентированы ближайшие экипажи ДПС. На перекрёстке улицы Карла Маркса и проспекта Мира водитель преследуемой иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной Renault Duster. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения», пояснили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что задержанный 47-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен акт об административном правонарушении за пьяную езду.

«Во время преследования водитель допустил многочисленные грубые нарушения ПДД, в том числе выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие. По всем фактам он привлечён к административной ответственности», добавили в полиции.

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