В Нижнем Тагиле сотрудникам больницы №1 после визита министра пересчитали зарплату

Сотрудникам горбольницы № 1 в Нижнем Тагиле, где возник конфликт между руководством и главврачом Александром Павловских, пересчитали зарплату за апрель, сообщили в областном Минздраве.

В середине июня 136 сотрудников больницы написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на понижение зарплат и дефицит кадров. Сотрудники жаловались, что после возврата с ковидного на обычный режим работы зарплаты почему-то упали по сравнению с доковидным периодом — в частности, тем, кто получал по 28 тысяч, выплатили всего по 17 тысяч рублей.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Кроме того, активисты заявили о давлении на профсоюз — его лидера пытались выселить из кабинета.

Началась проверка прокуратуры и свердловского Минздрава. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов лично отправился в проблемную больницу, где встретился с главврачом и руководителем первичной профсоюзной организации Татьяной Усатовой.

«По итогам встречи было принято решение об увеличении стимулирующих выплат за апрель 2021 года», — добавляют в Минздраве.

Деньги сотрудники больницы должны получить в июле — в составе зарплаты за июнь. В Минздраве отмечают, что вопросы оплаты труда медиков находятся на контроле министерства.

Напомним, в Нижнем Тагиле наблюдается критическая ситуация с медицинским обслуживанием населения. Третья волна COVID-19 вновь заставила областной Минздрав разворачивать в стационарах коронавирусные отделения. Персонал госпиталя Тетюхина продолжает испытывать нехватку областных и федеральных квот, что может привести к банкротству уникального медучреждения.