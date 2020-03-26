В Нижнем Тагиле сотрудника РЖД поймали на краже рельс

Дознавателями Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Первоуральска, обвиняемого в краже рельсов, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска линейного отдела на станции Нижний Тагил был выявлен сотрудник Нижнетагильской дистанции пути, подозреваемый в совершении кражи железнодорожного имущества.

«14 октября 2019 года 32-летний подозреваемый, являясь мастером одного из линейных участков Нижнетагильской дистанции пути и зная, что на территории станции Верх-Нейвинск находятся фрагменты старых рельс, оставшихся после замены железнодорожного полотна, решился на хищение. Для этого железнодорожник дал задание подчинённым рабочим перенести в служебный автомобиль 4 фрагмента рельс общим весом около 400 килограммов и сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги отдать ему», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 15 октября 2019 года, поступив аналогичным способом, злоумышленник похитил с территории станции ещё 4 фрагмента рельс, общий ущерб железнодорожному предприятию составил около 8000 рублей.

По данному факту в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.