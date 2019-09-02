В Нижнем Тагиле сотрудника банка осудят за раскрытие банковской тайны

Прокуратура направила в Ленинский райсуд Нижнего Тагила дело в отношении бывшего сотрудника банка, обвиняемого в разглашении банковской тайны одного из клиентов (часть 3 статьи 183 УК РФ), сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность старшего специалиста отдела досудебного погашения задолженности управления по работе с проблемной задолженностью. В мае 2019 года он начал общение в социальных сетях с неустановленным лицом, которое предложило сотруднику банка деньги за предоставление конфиденциальных сведений о клиентах банка. Обвиняемый согласился и впоследствии отправлял снимки с монитора, где была информация со сведениями об операциях по счетам, а также об остатке средств у одного из клиентов. Позже потерпевшему пришло сообщение в соцсетях, что информация о его счетах будет передана третьим лицам, если он не перечислит 7 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Раскрывшему конфиденциальную информацию сотруднику банка грозит до 5 лет лишения свободы.