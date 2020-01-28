В Нижнем Тагиле сотрудница УВЗ отсудила у предприятия 1,5 млн рублей за производственную травму

Сотрудница «Уралвагонзавода» отсудила у корпорации 1,5 миллиона рублей за травму, полученную на работе в 2018 году. Об этом Е1.ru рассказал сын женщины Александр, который также является сотрудником УВЗ.

Осенью 2018 года 62-летняя Ольга Иванова поскользнулась на наледи рядом с цехом № 3(630). Медики диагностировали у женщины переломы бедренной кости и предплечья, ей пришлось перенести две операции.

Как рассказал изданию сын Ивановой, его мать — инвалид второй группы, поскольку в детстве переболела полиомиелитом.

«Всё, что у неё было повреждено в детстве, она переломала. Сейчас она в инвалидной коляске, сама не может передвигаться, ей требуется уход. По истечении 345 дней проходили МСЭ, установили ей 70% нетрудоспособности, выписали ей инвалидную коляску. Направили в институт Чаклина в Екатеринбурге. Весь ноябрь 2019 года мы туда ездили, чтобы установить, почему она не может ходить. Профессора написали, что ей требуется в центре Волкова срочная реабилитация. Один день в реабилитационном центре стоит 7400 рублей, ей прописали 30 дней. Курс выливается в большую сумму — 351 000 рублей», — пояснил он.

Поскольку лечение требовало больших финансовых вложений, семья обратилась за помощью к гендиректору УВЗ, так как считала, что он, как работодатель, обязан понести дополнительные расходы по медицинской реабилитации пострадавшего при несчастном случае. Но в этом было отказано.

По словам Александра, при «Уралвагонзаводе» также есть комиссия, которая рассматривает несчастные случаи и занимается выплатами компенсаций морального вреда. Это оговаривается в коллективном договоре. Согласно документу, там должны были выплатить 210 тысяч рублей, поскольку потеряно 70% трудоспособности. Но работодатель снова отказался, поэтому Ивановы решили судиться с предприятием.

«В суде выясняли, кто будет ответчиком. “Уралвагонзавод” ссылается на “УБТ-Сервис”, с которым заключён договор подряда на обслуживание данной территории. Судья спросила представителя “Уралвагонзавода”, случилась ли травма на территории предприятия, был ли составлен акт Н-1, и, получив утвердительные ответы, судья определила, что ответчиком будет “Уралвагонзавод”, а “УБТ-Сервис” — третьим лицом. Представитель “УБТ-Сервиса” поддержал требования истца», — рассказал Александр.

В итоге Дзержинский районный суд частично удовлетворил иск и решил, что «Уралвагонзавод» должен выплатить Ольге Ивановой 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Изначально женщина просила о выплате двух миллионов.

«Обидно, что она там проработала 40 лет, работала в должности распределителя работ без поблажек, условий для инвалида II группы не было предоставлено. И за весь этот период после того, как случилось это, от профсоюза поступила помощь всего шесть тысяч рублей, больше предприятие никакого участия в помощи работнику не принимало», — резюмировал сын пострадавшей женщины.

Александр также добавил, что, поскольку в суде он выступал в качестве представителя матери, его отстранили от работы. На УВЗ он работал мастером.