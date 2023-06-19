В Нижнем Тагиле сотрудница Роспотребнадзора взяла два кредита и перевела телефонным аферистам 400 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле сотрудница Роспотребнадзора попалась на уловки телефонных аферистов и перевела незнакомцам 400 тысяч рублей, взяв два кредита. Пострадавшая в отделе полиции рассказала, что через мессенджер общалась с мужчиной, который представился сотрудником госорганов и предупредил о якобы подозрительных операциях с её счетами, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Затем оператор перевёл звонок на «сотрудницу банка» по имени София, которая сказала, что от лица тагильчанки кто-то оформил кредит на 200 тысяч рублей и теперь для пресечения мошеннических действий нужно взять такой же заём, а деньги отправить на «безопасные» счета. С этой целью тагильчанка оформила кредиты на сумму 180 и 220 тысяч рублей в разных банках, затем сняла деньги и перевела на продиктованные ей счета. На следующий день пострадавшей снова позвонили: на экране высветился код Канады, а мужчина представился сотрудником ФСБ. Тогда девушка поняла, что попалась на удочку злоумышленников.

В связи с этим накануне начальник отдела полиции № 18 Андрей Кузнецов прочитал лекцию работникам Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора о популярных мошеннических схемах и рассказал, что зачастую аферисты используют подменные номера, создавая видимость звонка определённой организации.

«Главное запомнить, что не существует никаких “безопасных”, “резервных” счетов, кроме вашего, всю информацию о котором можно и нужно уточнять при личном обращении в офисе банка, либо позвонив на горячую линию кредитного учреждения, а не доверять телефонным незнакомцам», — напомнил Андрей Кузнецов.

Кроме этого, подполковник Кузнецов рассказал про популярную среди мошенников схему обмана с инвестированием на брокерских площадках, на которых обещают лёгкие быстрые деньги, а также упомянул о случаях с попавшими в ДТП «родственниками».