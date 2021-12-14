В Нижнем Тагиле сотрудница мэрии перевела мошенникам больше 4 млн рублей

В Нижнем Тагиле 58-летняя сотрудница городской мэрии отдала мошенникам 4,3 млн рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным ведомства, тагильчанке на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником Центрального банка. Звонившая сообщила женщине, что в настоящий момент мошенники пытаются похитить денежные средства и, чтобы предотвратить хищение, необходимо выполнить указания их сотрудников. Позже пострадавшей поступил звонок от мужчины, который сообщил, что женщине необходимо снять все имеющиеся на счетах деньги и перечислить их на резервный счёт.

«Сначала женщина перевела собственные сбережения на указанный счёт. В последующие дни на сотовый телефон заявителя неоднократно звонил неизвестный и сообщал, что неизвестные пытаются оформить кредиты на имя заявителя и что нужно брать кредиты в других банках и переводить на указанный счёт», — рассказывают в полиции.

В течение нескольких дней по указанию злоумышленника женщина оформила кредиты в разных банках и перевела их на счёт. После этого она пыталась дозвониться до неизвестного, но номер телефона был недоступен. Тогда тагильчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Отметим, по данным МВД, с 6 по 12 декабря в Нижнем Тагиле возбуждено 24 уголовных дела по факту мошенничества. Доверчивых тагильчан обманули на 11 млн рублей. Полиция призывает горожан игнорировать звонки неизвестных, заявляющих о краже с их счётов. Чтобы удостовериться в безопасности сбережений, обращайтесь в офисы банков.