В Нижнем Тагиле сотрудница банка украла у пенсионеров более 3,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет сотрудница банка. Тагильчанку обвиняют в хищении более 3,5 млн рублей у семи пенсионеров.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пожилые люди обращались к ней с целью открытия нового вклада либо продления имеющихся кредитных договоров. Во время оформления на их имя банковских карт злоумышленница под видом проведения различных финансовых операций запрашивала пароли и пин-коды. В дальнейшем, получив доступ к данным, она присваивала себе денежные средства клиентов. Таким образом сотрудница банка провела семь краж, а общий ущерб составил более 3,5 млн рублей. Тагильчанка была задержана на рабочем месте.