В Нижнем Тагиле состоятся эксклюзивные показы шедевров Паоло Соррентино

Ретроспектива фильмов создателя нашумевшего сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино пройдёт в кинотеатре «Красногвардеец». С 9 по 11 апреля тагильчане увидят на большом экране самые популярные фильмы современного итальянского классика, обладателя премии «Оскар» и статуса одного из самых талантливых режиссёров ХХI века.

50-летний Паоло Соррентино является постоянным участником Каннского кинофестиваля. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории «Лучший европейский фильм года». Широкую известность режиссёр получил после премьеры сериала «Молодой папа» и его продолжения «Новый папа» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях.

«На сегодня Паоло Соррентино — один из наиболее влиятельных итальянских режиссёров наряду с Маттео Гарроне, Нанни Моретти и Лукой Гуаданьино. С точки зрения стиля фильмы Соррентино известны тем, что интеллектуально холодны, мрачны, сатиричны и переполнены чувственными и яркими образами. За это его и называют современным Феллини», — отмечают в «Красногвардейце».

Зрителям представят три шедевра Соррентино. 9 апреля состоится показ картины «Великая красота» (18+), за которую режиссёр в 2014 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 10 апреля покажут фильм «Молодость» (18+). Главные герои — прославленный композитор и дирижёр и оскароносный режиссёр — проводят лето на альпийском курорте, вспоминая былые годы. 11 апреля зрители увидят ленту «Лоро» (18+) о римской богеме. Один из героев картины — скандальный политик и миллиардер Сильвио Берлускони.

Начало сеансов в 18:20. Билеты уже можно купить на сайте кинотеатра и в кассе.