В Нижнем Тагиле соискателям на должность водителя автобуса для школы № 90 подняли зарплату на 10 тысяч рублей, но всё равно никто не соглашается

Кандидатам на должность водителя автобуса для школы Нижнего Тагила № 90 подняли зарплату. Теперь соискателям обещают 35–45 тысяч рублей, а не 25–35 тысяч рублей, как было раньше.

Напомним, АН «Между строк» читательница Галина Зубарева рассказала, что школьники из микрорайона Голый Камень вынуждены каждый день преодолевать несколько километров через гаражи, заброшенные дома и частный сектор, где бегают своры диких собак. Школу № 48 закрыли на капремонт, а учеников перевели в 90-ю, расположенную на Черноисточинском шоссе. Изначально руководство школы обязалось возить учеников на автобусе, но обещания остались только словами. Сам транспорт есть, но прежний водитель уволился, а найти нового оказалось непросто. Родители обращались в администрацию города, писали официальные запросы, собирали подписи. Совсем отчаявшись, Галина написала о проблеме мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву в личные сообщения во «ВКонтакте» (скриншот переписки есть в распоряжении редакции).

«Почему мы не можем найти водителя? Потому что есть законодательное требование, которое мы должны учесть при приёме на работу. Это в первую очередь безаварийность, и три года минимум он должен работать в категории D по перевозке людей. Это два основных момента. И таких водителей сегодня проблематично найти. Была проблема с заработной платой, её сейчас повысили. Но даже на эти деньги пока найти проблема. Тема остаётся открытой, мы над ней работаем», — рассказал ИА «Все новости» вице-мэр Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.