В Нижнем Тагиле содержать городские кладбища будет местная компания

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на оказание услуг по содержанию городских кладбищ. Начальная цена договора, рассчитанного на 1,5 года, составляла 42,37 млн рублей. Победителем стала тагильская компания «Комавтотранс», которая и в прошлые годы выигрывала аналогичные контракты.

По данным сайта госзакупок, победитель снизил первоначальную стоимость на 0,5% — с 32 692 до 32 529 рублей за единицу услуги. Второй участник конкура — ООО «Уралстройкомплекс» — не стал понижать стоимость.

Согласно документации, подрядчик обязуется содержать 19 кладбищ. С 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года ему предстоит косить траву, убирать мусор и снег с территорий общего пользования, вырубать аварийные деревья и садить цветы, в том числе на территории колумбарной стены и Мемориала Славы на кладбище «Центральное».

В 2021 году на эксплуатационное содержание кладбищ было выделено около 30 млн рублей, однако из этой суммы было освоено 26,82 млн рублей. Также около 12 млн рублей было потрачено на ремонт мемориала со скульптурной композицией «Мать-Родина» на кладбище «Центральное».

Отметим, в этом году ООО «Комавтотранс» заключило с мэрией контракт по содержанию 51 городского парка и сквера. Оказывать услуги компания будет до 30 июня 2023 года.