В Нижнем Тагиле соцвыплаты на приобретение жилья получили почти 500 молодых семей

В Нижнем Тагиле социальные выплаты на покупку или строительство жилья получили 494 молодые семьи. Об этом было объявлено сегодня, 17 ноября, на заседании думской комиссии по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму. Программа по предоставлению поддержки молодым семьям действует в городе с 2007 года. Сегодня в списке желающих получить выплаты находятся ещё 584 семьи.

Депутатам сообщили, что в этом году Нижнему Тагилу было выделено для поддержки горожан почти 27 млн рублей. 2,1 млн рублей поступило из федерального бюджета, 9,8 млн рублей — из областной казны, ещё 15 млн рублей — из местной. 25 июня свидетельства о праве на получение соцвыплаты получила 21 молодая семья, 15 из них многодетные. Семьям из семи человек предоставили по 1,9 млн рублей, из пяти человек — по 1,4 млн рублей, из четырёх человек — по 1,1 млн рублей, из трёх человек — по 840 тысяч рублей.