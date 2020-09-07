В Нижнем Тагиле собрали 800 подписей за возврат прямых выборов мэра

Представителям общественного движения «Тагил за перемены» удалось собрать в Нижнем Тагиле 800 подписей за возврат прямых выборов мэра. Об этом сообщается в официальной группе движения во «ВКонтакте». Всего инициаторы возврата прямых выборов мэров в Свердловской области собрали уже более 12 тысяч подписей. И это при том, что им запретили ставить информационные кубы из-за коронавируса.

«Из-за избирательной кампании [по довыборам в гордуму] не можем полностью посвятить себя сборам, — отметила лидер ОД “Тагил за перемены” Надежда Журавлёва. — Мы могли бы больше собрать, если бы нам помогали волонтёры. И если бы нам разрешили стоять с информационными кубами».

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа более чем из 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована свердловским Заксобранием. В «Областной газете» опубликовали законопроект, в поддержку которого и собираются подписи. Депутаты обязаны рассмотреть документ в том случае, если инициативная группа соберёт 10 тысяч подписей жителей региона до 11 сентября. Но представители группы намерены собрать 15 тысяч подписей. Часть подписей приходится вычёркивать из-за строгих требований к их оформлению. Кроме того, в Заксобрании могут не учесть подписи, которые были собраны до публикации в «Областной газете» (до 29 июля).