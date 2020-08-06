Инициативной группе по возврату выборов мэра запретили ставить кубы из-за коронавируса

Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило инициативной группе, выступающей за возврат прямых выборов мэра, ставить кубы на месте сбора подписей в поддержку законопроекта. Запрет установки конструкций объяснили мерами по противодействию коронавирусной инфекции, со ссылкой на ответ ведомства члену группы Владиславу Постникову пишет Znak.com.

Согласно документу, в регионе до 10 августа приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных и других массовых мероприятий с очным присутствием зрителей. По мнению чиновников министерства, организаторы сбора подписей не смогут обеспечить безопасность участников публичного мероприятия, а сотрудники ведомства не смогут этого сделать из-за неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации.

«Исходя из изложенного, проведение заявленного вами публичного мероприятия министерство считает крайне несвоевременным и нецелесообразным, так как может возникнуть прямая угроза заражения новой коронавирусной инфекцией организатора, участников публичного мероприятия», — говорится в письме.

Постников заявил, что инициативная группа продолжит сбор подписей.

«Разрешение на сбор подписей у нас есть, и мы будем его вести. Будем вести на улицах, потому что на открытом воздухе это гораздо безопаснее с точки зрения эпидемиологической ситуации. Будем вести с использованием кубов, пусть даже они и будут без надписей, ибо от ветра и дождя как-то укрываться нужно. Мы имеем на это полное право», — написал он.

Несмотря на действующее ограничение на проведение массовых мероприятий в регионе, в Екатеринбурге регулярно проходят согласованные властями массовые мероприятия — в частности, в ночь с 16 на 17 июля прямо в центре города прошёл крестный ход в честь «Царских дней», в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Масочный режим и социальное дистанцирование на этом мероприятии не соблюдались. Кроме того, в начале июля в России прошло голосование по изменению Конституции. Заведующий отделением участковых терапевтов в городской больнице Первоуральска Евгений Марьинский напрямую связал рост числа случаев коронавируса в городе с этим голосованием.

Напомним, народную инициативу о прямых выборах глав свердловских городов продвигает инициативная группа более чем из 33 человек, куда вошли представители оппозиционных организаций Свердловской области. Группа была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области — законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ. На данный момент группа уже собрала более 3 тысяч подписей. Полиция и Министерство общественной безопасности стали препятствовать деятельности группы: 4 и 5 августа полицейские принудительно демонтировали кубы на местах сбора подписей в Екатеринбурге и заставили сборщиков убрать конструкции в Нижнем Тагиле, заявив, что они нарушают законодательство о митингах и пикетах, в Екатеринбурге трёх волонтеров задержали. Накануне председателю группы, депутату думы Екатеринбурга Андрею Пирожкову назначили штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного пикета.