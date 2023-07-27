В Нижнем Тагиле со второго этажа выпала трёхлетняя девочка

В Нижнем Тагиле 24 июля из окна второго этажа выпала трёхлетняя девочка. ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на улице Циолковского. Как рассказал редакции TagilCity.ru источник, малышка получила черепно-мозговую травму, а также тупые травмы тела. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в Екатеринбурге.

Известно, что пострадавшая девочка воспитывается в семье с тремя детьми, ходит в детсад на улице Газетной. В отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

«В полиции напоминают родителям о необходимости проявления пристального внимания к своим малолетним детям: следить, чтобы дети всегда были под присмотром взрослых, и принимать необходимые меры безопасности для исключения несчастных случаев», — отметили в полиции.