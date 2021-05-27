В Нижнем Тагиле снизилось количество телефонных мошенничеств

С начала 2021 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 92 мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% ниже, чем в прошлом году, рассказали на заседании общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское».

«Такое снижение произошло именно благодаря совместной профилактической работе полиции, членов общественного совета и журналистов средств массовой информации, которые неустанно предупреждают тагильчан о способах совершения мошенничеств», — отметил руководитель нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

Также Абдулкадыров обратил внимание на категорию преступлений с использованием интернета, которые квалифицируются по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража денег с банковских карт. Таких преступлений с начала года зарегистрировано 118. Речь идёт в основном о фактах утери гражданами банковских карт, которыми пользуются злоумышленники, оплачивая покупки в магазинах бесконтактным способом. Такие преступления, как правило, раскрываются, и недобросовестные граждане привлекаются к уголовной ответственности.

Правоохранители отметили, что жертвами интернет-преступлений становятся не только люди пенсионного возраста, но и молодёжь.

Сотрудники полиции просят игнорировать все входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о несанкционированных действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре от незнакомцев. Ни в коем случае не передавать третьим лицам данные карты, коды из СМС-сообщений, любые другие личные данные. Всю информацию по карте проверяйте по телефону горячей линии банка, указанному на карте, только лично набрав этот номер, или в офисе банка. Будьте внимательными при приобретении или продаже товаров через интернет.