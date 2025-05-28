В Нижнем Тагиле снесут 16 аварийных многоквартирных жилых домов

В 2025 году в Нижнем Тагиле планируется снести 16 аварийных многоквартирных домов. Как рассказал глава города Владислав Пинаев на заседании Нижнетагильской городской думы, на 1 января 2025 года в реестре аварийного жилья находится 64 дома, подлежащих сносу, из которых 17 уже расселены.

В минувшем году за счёт средств местного бюджета было снесено 19 объектов жилого фонда, признанных аварийными. Кроме того, за счёт средств резервного фонда был выполнен снос дома на улице Сибирской, 81. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в результате чрезвычайной ситуации.