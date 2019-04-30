В Нижнем Тагиле слесари требуют от работодателя компенсации за производственные травмы. Предприниматель заявляет, что эти люди никогда у него не работали 

Осенью 2018 года Максим и Валерий получили производственные травмы рук при работе на листогибочном станке у индивидуального предпринимателя Юрия Деткова. Бизнесмен владеет цехом по производству металлических дверей в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Оба рабочих находились на испытательном сроке и не были официально трудоустроены, поэтому бизнесмен отказался оплачивать им больничный лист и компенсировать вред здоровью.

«Сразу после производственной травмы, а также во время доставления представители работодателя, скажем так, среднего звена попросили очень сильно моих доверителей, чтобы они заявили в медицинском учреждении о том, что травма у них не производственная, а бытовая. Якобы во время ремонта личного автотранспорта. Находясь в шоковом состоянии, они дали своё согласие, лишь бы их вовремя доставили в медицинское учреждение», — рассказал телекомпании «Телекон» адвокат пострадавших Евгений Макаренко.



Кисть Максима





Кисть Валерия



Позже Детков заявил, что Максим и Валерий никогда у него не работали, а коллеги сделали вид, что не узнают напарников. После этого пострадавшие обратились в прокуратуру Пригородного района и суд.

«Мы установили, что работники действительно осуществляли трудовую деятельность в должности слесарей механосборочных работ, но при этом трудовые договоры с ними заключены не были. Кроме того, в период осуществления трудовой деятельности с указанными работниками произошли несчастные случаи на производстве, они получили травмы кистей рук. В нарушение требования действующего трудового законодательства в установленном законом порядке расследования указанных несчастных случаев проведены не были», — пояснила помощник прокурора Пригородного района Виктория Каханова.

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила удовлетворил требования истцов и обязал Деткова заключить с пострадавшими трудовой договор, но предприниматель обжаловал это решение.

«Сейчас мы готовим возражение на апелляцию. Если решение суда вступит в законную силу, то мы будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить на работодателя уголовное дело по статье УК РФ “Нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. А после этого требовать через суд компенсации морального вреда и ущерба здоровью», — рассказал АН «Между строк» Евгений Макаренко.

В настоящее время Максим проходит лечение, работоспособность его руки частично восстановилась, а вот Валерию пришлось удалить фаланги на четырёх пальцах.