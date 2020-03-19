В Нижнем Тагиле слесарь через суд взыскал с работодателя компенсацию за травму руки на производстве

Прокуратура Пригородного района помогла слесарю взыскать с работодателя компенсацию в сумме 100 тысяч рублей за травму руки на производстве. ЧП случилось ещё осенью 2018 года. Слесари Максим и Валерий пострадали при работе на листогибочном станке у индивидуального предпринимателя Юрия Деткова. Бизнесмен владеет цехом по производству металлических дверей в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Оба рабочих находились на испытательном сроке и не были официально трудоустроены, поэтому бизнесмен отказался оплачивать им больничный лист и компенсировать вред здоровью. Тогда пострадавшие обратились за помощью в прокуратуру Пригородного района. В отношении одного из них уже удалось добиться положительного решения.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что слесарь механосборочных работ, загибая металлическую деталь на листогибочном гидравлическом станке, получил закрытую механическую травму левой кисти. Он был доставлен в приёмное отделение Демидовской городской больницы, где ему оказали первую медицинскую помощь. После его госпитализировали в травматологическое отделение данной больницы, где он проходил стационарное лечение с октября по ноябрь 2018 года. С ноября 2018 года по июль 2019 года находился на амбулаторном лечении. Работнику было проведено несколько операций. После получения производственной травмы он испытывал и испытывает физические, а также нравственные страдания», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Прокурор направил в Пригородный районный суд исковое заявление о взыскании с предпринимателя компенсации за причинённый работнику в результате несчастного случая моральный вред. Суд частично удовлетворил требования прокурора и распорядился взыскать с бизнесмена 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего слесаря.