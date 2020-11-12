В Нижнем Тагиле следователи разыскивают очевидцев аварии, из-за которой погибла 60-летняя женщина

Следственное управление Нижнего Тагила разыскивает свидетелей аварии, в результате которой погибла 60-летняя женщина. Смертельное ДТП случилось вечером 2 октября в районе 9-го км дороги село Николо-Павловское — Алапаевск. Виновником трагедии стал 42-летний водитель Skoda Octavia. Около 18:10 он, следуя со стороны села Петрокаменского в направлении села Николо-Павловского, превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль ВАЗ-21214.

Травмы в аварии получили три человека, их госпитализировали в ЦГБ № 2 в Нижнем Тагиле. 60-летняя женщина, которая в момент ДТП находилась на пассажирском сиденье отечественной легковушки, получила серьёзные повреждения, в том числе закрытый перелом грудины, и впоследствии умерла. Владелец Skoda Octavia впал в кому с черепно-мозговой травмой.

Если вы стали очевидцем этого дорожно-транспортного происшествия или вам известны какие-либо обстоятельства аварии, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 8 (3435) 97-62-59 или по адресу: ул. Островского, дом 7, кабинет 114. Следователям необходимо установить все обстоятельства ДТП.