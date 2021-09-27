В Нижнем Тагиле следователи направили в суд уголовное дело о гибели пожилой пары в ДТП

Следователи МВД передали в суд уголовное дело о гибели двух пенсионеров в дорожной аварии под Нижним Тагилом. Трагедия произошла 10 июня этого года на трассе Николо-Павловское — Алапаевск.

Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 32-летнему жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, ДТП случилось 10 июня. Водитель Volkswagen Touareg выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Geely. 71-летний водитель Geely от полученных травм скончался на месте. Его 74-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в центральной городской больнице Нижнего Тагила.

«Водитель внедорожника, проявив преступную небрежность и невнимательность, на опасном участке проезжей части, обозначенном предупреждающим знаком 1.12.2. "Опасные повороты", движение по которому требует от водителя особого внимания, осторожности и принятия мер, соответствующих обстановке, на котором запрещён обгон транспортных средств и установлено ограничение максимальной скорости движения 70 км/ч, двигался со скоростью более 90 км/ч, пересёк сплошную линию горизонтальной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, пересекать которую запрещается, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Джили"», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После аварии владельца Volkswagen дважды освидетельствовали на спиртное в крови. Экспертиза подтвердила состояние алкогольного опьянения. Виновник ДТП отказался от дачи объяснений. На время следствия его заключили под домашний арест. Уголовное дело передали в Пригородный суд.