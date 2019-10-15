В Нижнем Тагиле сквер скульптур советского периода откроют 18 октября

Сквер скульптур советского периода откроется в пятницу, 18 октября. Об этом сегодня, 15 октября, рассказал замглавы города по соцполитике Валерий Суров. По его словам, площадка уже готова принять первых посетителей.

«Да, мы немного изменяли проект, увеличивали виды работ, но я думаю, что всё-таки основные работы будут выполнены к 18-му числу, потому что дальше нет смысла переносить. Сделано всё на 99 процентов. Остаётся доложить плитку с улицы Огаркова, но это внеплановые работы», — отметил Суров.

Ранее планировалось открыть новый парк 30 сентября, к дню рождения музея изобразительных искусств, но подрядчик не успел выполнить все работы, поэтому администрация переносила открытие несколько раз. Также Валерий Суров отметил, что в процессе подготовки сквера появлялись новые идеи и проекты. Так, к восьми гипсовым объектам добавили ещё одну скульптуру Владимира Ленина, которая стояла возле Гормолзавода на Красноармейской, 79.

Точное время и программу открытия сквера в администрации пока не называют. На мероприятие планируют приехать представители Министерства инвестиций и развития Свердловской области.