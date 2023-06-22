В Нижнем Тагиле СК начал проверку после изъятия четырёх детей из неблагополучной семьи

В Нижнем Тагиле сотрудники следственного отдела СКР по Дзержинскому району города организовали проверку после публикации видео о неблагополучной семье, в которой проживает четверо детей. Ролик появился 20 июня в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» и, судя по всему, был снят после взлома входной двери в квартиру сотрудниками полиции. Внутри находились четверо маленьких детей, младшему из которых, как заявляет «Комсомольская правда», всего 2 года. Все они, как отмечает издание, были помещены правоохранителями в реабилитационный центр. Их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки.

«Сегодня в ряде средств массовой информации были опубликованы сообщения о том, что в одной из семей города Нижнего Тагила изъяты четверо малолетних детей, которые проживали в антисанитарных условиях, и, кроме того, за ними не осуществлялся родительский контроль со стороны матери, которая нередко длительное время отсутствовала дома. С целью установления всех обстоятельств данной ситуации, дачи ей объективной правовой оценки следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

На видеозаписи видно, что в квартире обрезаны батареи, не соблюдается гигиена и отсутствуют элементарные условия для содержания детей. Как отметил автор ролика, мать злоупотребляет алкоголем и часто оставляет детей надолго без присмотра.