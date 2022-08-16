В Нижнем Тагиле СК начал проверку после инцидента на качели, где трёхлетней девочке оторвало палец

В Нижнем Тагиле сотрудники Следственного комитета выясняют подробности ситуации, в которой трёхлетняя девочка лишилась пальца на руке, когда качалась на синей качели на детской площадке новой набережной за ГДДЮТ. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Как сообщил АН «Между строк» отец малышки, инцидент произошёл в минувшие выходные, 14 августа. Его трёхлетняя дочь каталась на карусели и лишилась пальца на руке. Врачи детской городской больницы № 3 пришили палец, ребёнок идёт на поправку.

Сотрудники следственного отдела по Тагилстроевскому району организовали комплексную проверку для выяснения причин инцидента на карусели. Следователи опрашивают родственников пострадавшей девочки и возможных очевидцев, устанавливают степень тяжести вреда, причинённого здоровью, а также выясняют иные причины травмирования ребёнка. По итогам проверки будет дана объективная правовая оценка происшествию.