В Нижнем Тагиле шквалистый ветер повалил десятки деревьев (ВИДЕО)

Накануне, 29 мая, в Нижнем Тагиле разбушевался сильный ветер. Он сломал и повалил десятки деревьев, которые упали и парализовали трамвайное и автомобильное движение, а также повредили машины горожан и некоторые сооружения.

Видео: ИА «Все новости»

Жители Нижнего Тагила в городских пабликах обмениваются фотографиями последствий ураганного ветра. В центре города, на перекрёстке улиц Карла Маркса и Красноармейской, ветер с корнем вырвал дерево, которое накрыло стоявшую рядом овощную палатку. На Вагонке дерево упало прямо на автомобиль Nissan Almera во время его движения по улице Басова, а также на дорогу около Молодёжного театра и на улице Ильича.

Деревья попадали в районе набережной Тагильского пруда и на ГГМ. В коллективном саду «Берёзки» теплицу сдуло на соседский огород, обошлось без пострадавших.

Как сообщает НТ МУП «Тагильский трамвай» в своих соцсетях, по дороге в Северный посёлок дерево упало прямо на контактную сеть и парализовало движение по маршруту № 6.

Сразу после случившегося городские службы вышли на улицы и стали исправлять последствия сильного ветра.